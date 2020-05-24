 

Обновленная Mazda CX-4 обогнала по популярности кроссовер Mazda CX-5

24.05.2020, 14:35, Новости дня

С осени прошлого года поступила в продажу новая версия кроссовера Mazda CX-4.

Вместе с тем за период с января по апрель текущего года автомобиль приобрести рекордное количество клиентов. Сообщается, что первые четыре месяца показали свыше 11 тысяч экземпляров кроссовера, что на 37% превышает результаты предшествующей модификации CX-5. Новинка обладает усовершенствованной светодиодной оптикой, бамперами, задними фонарями и другими улучшениями. Также здесь использовали выступающую решетку радиатора.

Из технических параметров указывается использование новых моторов на 2,0 и 2,5 литра с мощностью 158 и 192 л.с. соответственно. Новинка получила 6-ступенчатую коробку передач и версии передним и полным приводом. Кроссовер оснащается мультимедийным комплексом и адаптивным климат-контролем.



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