Мнение: Смогут ли США заставить Индию отказаться от С-400?

24.05.2020, 14:30, Разное

Соединенные Штаты вновь призвали Индию отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в пользу американских аналогов. Вашингтон пытается убедить Нью-Дели с помощью шантажа, угроз и дешевой военно-политической демагогии. Почему даже при таком сильном давлении Индия предпочитает российские ЗРК?

В Госдепе заявили, что США «серьезно озабочены» тем, что РФ сможет получить прибыль от поставок Индии зенитных систем С-400. Кроме того, США «используют системы высочайшего технологического уровня», и Индии придется «делать стратегический выбор технологий и платформ», так как вооружения производства РФ и США якобы «не удастся скомбинировать». Кроме того, в Госдепе дали понять, что по-прежнему рассматривают возможность наложения на Индию санкций за покупку российских вооружений.

И все это происходит несмотря на то, что Индия уже в прошлом году внесла РФ аванс за комплексы С-400 и даже попросила ускорить их поставку.

Плохой и устаревший

В качестве «систем высочайшего уровня», скорее всего, США предлагают рассматривать ЗРК «Пэтриот». А ведь эту систему США начали разрабатывать еще в середине 1960 годов, а первое испытание состоялось в 1975 году.

Ситуация с «Пэтриотом» в чем-то напоминает печальную историю «Боинга-737», который, будучи в середине 1960 годов предельно инновационным самолетом, к концу 2010 годов попал в ловушку максимы: «модернизировать нельзя, а выкинуть — жалко». С «Боингом-737» все закончилось двумя катастрофами и позорным снятием лайнера с полетов, но и у «Пэтриота» уже достаточно «ляпов», которые уже свидетельствуют, что комплекс уже устарел и плохо поддается дальнейшей модернизации.

До сих пор идут споры о первом опыте боевого применения системы «Пэтриот», которое состоялось во время первой войны в Персидском заливе в 1991 году. Тогда США предоставили эти комплексы в распоряжение Израиля и Саудовской Аравии для противодействия запускам иракских ракет «Скад». Официально США до сих пор озвучивают цифры в 80% от общего числа попыток перехвата над Саудовской Аравией и свыше 50% успешных случаев перехвата над Израилем в результате применения «Пэтриотов». Независимые же эксперты приводят совсем другие данные, говоря о 25% успешных перехватов в Саудовской Аравии и 33 % — в Израиле.

Высокий процент перехватов над Саудовской Аравией, как пример, скорее всего связан с тем, что Ирак запускал по ее территории только одиночные «Скады», в то время, как по Израилю стрелял целыми залпами по 5-10 ракет, которые «Пэтриоты» перехватывали гораздо хуже. Вторым моментом стало не особо хорошее состояние иракских «Скадов» — часть из них просто падала в пустынной местности, но американцы записали все эти «Скады» в свои трофеи. Ну и, наконец, само по себе противостояние новейшего на тот момент ЗРК «Пэтриот» велось с уже устаревшей к тому времени советской ракетой с легко просчитываемой траекторией.

Во время следующей войны в Ираке, в 2003 году, «Пэтриот» применяли лишь однажды, при защите базы коалиционных войск в Кувейте, так как «Скадов» у Багдада к тому времени почти не осталось. Зато сработала максима «точнее вражеского огня может быть только огонь по своим»: во время этой скоротечной войны «Пэтриоты» уничтожили британский истребитель-бомбардировщик «Торнадо» и американский палубный истребитель F/A-18, а один раз под обстрел истребителя F-16 коалиции попала батарея ЗРК «Пэтриот». Эти случаи, кстати, всегда вспоминают, когда США заводят свою волынку о том, что эти «ЗРК эффективны исключительно в сцепке с американскими же самолетами» — судя по всему, система опознавания «свой-чужой» в «Пэтриотах» тоже далека от совершенства.

Ну и наконец, совершенно позорный случай произошел в сентябре 2019 года. Целая батарея ЗРК «Пэтриот», да еще и усиленная тремя зенитными комплексами тактического звена, не смогла отразить атаку йеменских дронов на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Около десятка дронов, постройка каждого из которых могла обойтись йеменским повстанцам-хуситам в смешную сумму 10-15 тысяч долларов, смогли обойти радары сложнейшего американского ЗРК стоимостью в добрый миллиард долларов США. Причем они сделали это просто играючи, так и не будучи обнаруженными вплоть до момента удара.

SM-3: защита не для всех

Нельзя сказать, что у США нет современных систем ПВО. Однако, как это часто бывает, наиболее современные системы ПВО оказались в Соединенных Штатах не у армейцев, а у военно-морского флота, который начиная с конца 1960 годов вел разработку корабельного ЗРК SM-2. В начале 2000 годов флот разработал еще более совершенную ракету SM-3.

Флотский комплекс во многих аспектах оказался лушче и мощнее своего армейского аналога. Например, SM-3 может получать данные от интегрированной боевой информационно-управляющей системы «Иджис», в то время, как ЗРК «Пэтриот» работает с внешним целеуказанием только в случае присутствия над ним специализированного спутника. Еще одним достоинством SM-3 стало использование универсальной вертикальной пусковой установки Мк41, что позволило SM-3 стать гораздо более универсальным, точным и дальнобойным ЗРК и даже системой ПРО.

Однако США крайне неохотно передает эти комплексы даже своим ближайшим союзникам. Тут, как это часто бывает, недостатки являются продолжением достоинств: интеграция SM-3 в «Иджис» фактически раскрывает многие из особенностей внутреннего устройства информационно-управляющей системы ВМС США. Поэтому сегодня SM-3 состоят лишь на вооружении флотов США и Японии, а в ближайшем будущем запланирована их поставка флоту Южной Кореи. В то время, как ЗРК «Пэтриот» стоят на вооружении еще у 14 стран, кроме самих США.

Стоит ли Индии рассчитывать на возможность поставки SM-3? Скорее всего — нет. Во-первых, Дели все-таки необходим наземный, причем мобильный ЗРК, а для этой роли SM-3 пока не подходит. Во-вторых, Индия, в отличии от Японии или Южной Кореи, которые до сих пор представляют из себя полуколонии США, имеет гораздо более независимую внешнюю политику, и, кроме того, не является прямым союзником Америки — поэтому ее допуск к «Иджису» выглядит маловероятным. Ну и, наконец, ВМС США крайне неохотно идут на передачу ракет SM-3 в распоряжение других стран — так, размещение 3 батарей ракет SM-3 в Румынии в рамках развертывания американской системы ЕвроПРО было принято фактически на уровне президента США.

С-400 против «Пэтриота» и SM-3

Сравнение российского комплекса С-400 и американского ЗРК «Пэтриот», даже в его последней модификации, называющейся PAC-3, будет отнюдь не в пользу последнего.

Максимальная дальность поражения «Пэтриота» составляет лишь 80 км, высота поражения баллистических целей — 20 км. Для российского комплекса С-400 эти цифры составляют, соответственно, 380 и 30 км. По сути дела, там, где надо ставить сразу пять комплексов ЗРК «Пэтриот», можно довольствоваться одним С-400, что делает все экономические расчеты просто катастрофическими — российская система получается чуть ли не на порядок дешевле американской при куда более высокой эффективности.

Поэтому высказывание представителя Госдепа о том, что США «используют системы высочайшего технологического уровня» и «предлагают наилучшие технологии и платформы» — это, в общем-то, обычная дипломатическая шелуха, которая никак не соотносится с реальностями мира зенитных ракетных комплексов ПВО и ПРО.

Да, в распоряжении США есть морской комплекс SM-3, чьи ракеты можно сравнить с С-400 — и даже найти у американской разработки свои сильные стороны. Например, SM-3 действительно является системой ПРО, которая может поражать орбитальные и баллистические цели на большой высоте. Однако ее поставка Индии выглядит практически невероятной, поэтому эта система выпадает из возможных конкурентов С-400 на индийском рынке вооружений.

Да, США могут попытаться воспользоваться в попытке разрушения российско-индийского сотрудничества американским законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который может быть использован против Дели. Но, как показывает аналогичный случай с поставкой С-400 в адрес Анкары, к Турции так и не были применены положения CAATSA. США ограничились лишь малозначащим «отлучением» турецких военных от участия в программе истребителя F-35.

Поэтому дипломатические демарши Вашингтона показывают лишь то, что каких-либо действенных аргументов в распоряжении США просто нет. Российские комплексы ПВО лучше — и выигрывают конкуренцию с американскими разработками.