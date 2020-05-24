 

Жительница Ирана в возрасте 107 лет вылечилась от коронавируса

24.05.2020, 14:30, Новости дня

В Иране 107-летняя женщина полностью излечилась от коронавируса, сообщил пресс-секретарь университета медицинских наук в городе Арак Ясер Корбани.

По его словам, женщину госпитализировали в провинции Меркези, передает РИА «Новости». 

Корбани отметил, что состояние пациентки является удовлетворительным, однако медики решили на некоторое время оставить ее в больнице до полной поправки из-за преклонного возраста. 

Ранее житель американского штата Орегон, 104-летний американский ветеран Второй мировой войны Билл Лапсчис вылечился от коронавируса. 



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