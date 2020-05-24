Отказ Трампа от Договора по открытому небу назвали ударом по НАТО

24.05.2020, 14:30, Новости дня

Выход США из Договора по открытому небу является еще одним камнем в сторону многостороннего формата, ударом по единству НАТО и по политике разоружения, пишет Les Echos.

Если Вашингтону с его обилием спутников не нужен Договор по открытому небу для ведения разведки, то Европе он необходим, передает RT текст статьи.

Поэтому европейские страны выразили свое сожаление в связи с решением США, хотя и «разделяют озабоченность в отношении исполнения положений договора Россией». Европейцы заверили, что будут придерживаться договора.

Автор статьи пишет, что решение США наносит новый удар по международным соглашениям в области обороны.

«Эта отмена вносит свою лепту в разрушение долго и медленно создававшейся структуры доверия в европейской системе безопасности», – сообщил бывший командующий НАТО Жан-Поль Паломерос.

Французский политолог Жан-Пьер Мольни заявил, что это еще один камень в сторону многостороннего формата, а также удар по единству НАТО и по политике разоружения.

«Солидарность трансатлантических стран, которая основана на вооружениях, но также на контроле над вооружениями, начинает носить все более стихийный характер», – сказал Мольни.

Еще один политолог Корентен Брюстлен заявил, что ДОН – это не классический договор о сокращении вооружений, а соглашение, которое гарантирует прозрачность в длительной перспективе. У американцев есть спутники, но для европейцев разрешение на полеты над Россией позволяют вести с ней диалог.

Также опасения у специалистов вызывает судьба договора СНВ-III. Автор статьи пишет, что если Трамп намерен его разорвать до выборов, которые пройдут 3 ноября, то ему нужно объявить об этом до сентября. Его соперник Джо Байден высказывается за сохранение договора.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США даже не собирались обсуждать с Россией появлявшиеся претензии по Договору по открытому небу.

В четверг Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Союзники США по НАТО призвали США не выходить из соглашения. Также Трампа раскритиковала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении США выйти из ДОН.