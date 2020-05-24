 

Пекин заявил о неприступности РФ и Китая для «политического вируса»

24.05.2020, 14:16, Новости дня

Россия и Китай стали для «политического вируса» неприступной крепостью, так как поддерживают и защищают друг друга от необоснованных нападок других стран, сообщил глава китайского МИД Ван И.

«Сталкиваясь с необоснованными нападками и клеветой со стороны отдельных стран, РФ и Китай оказывают друг другу поддержку и выступают в защиту справедливости», – передает его слова РИА «Новости».

Он заявил, что благодаря поддержке друг друга, РФ и Китай стали «неприступной для политического вируса крепостью». По словам Ван И, это показывает «высокий уровень стратегического сотрудничества» РФ и Китая.

До этого он также заявил, что опыт совместной борьбы РФ и Китая с коронавирусом станет стимулом для укрепления дальнейшего сотрудничества двух стран после пандемии.

Напомним, в США заявляли, что РФ и Китай якобы используют ситуацию с коронавирусом для продвижения собственных интересов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что заявления со стороны Запада о распространении дезинформации РФ и Китая по поводу коронавируса не подкрепляются фактами.



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