Ученые: Тектоническая плита под Индийским океаном раскалывается надвое

24.05.2020, 14:09, Разное

Ученые после проведения исследований пришли к выводам, что огромная тектоническая плита, находящаяся под Индийским океаном, раскалывается надвое. Они прогнозируют, что обязательно будет полный разрыв.

Ежегодно две части плиты расходятся примерно на 1,7 миллиметров. Спустя миллион лет этот показатель будет составлять 1,7 километров. Это, сравнительно, небольшие показатели, так как разлом Сан-Андреас, расположенный в Калифорнии, движется на 1,8 сантиметров в год.

Процесс раскола земной пластины происходит глубоко под водой, поэтому ученым удалось не сразу его зафиксировать. О том, что в Индийском океане происходят необратимые процессы, стало известно после двух землетрясений, которые произошли в 2012 году. Мощность подземных толчков была 8,6 и 8,2 баллов, причем, это было в стабильной части плиты. Именно это привлекло экспертов, которые составили карту дна. В результате были обнаружены впадины, которые возникли при скольжении плит. Размер некоторых их них составлял 3 километра в ширину и 5 в длину. Ученые зафиксировали более 60 таких участков, расположенных вдоль линии разлома, протяженность которой 350 километров.

Исследователи установили, что формирование впадин произошло около 2,3 миллионов лет назад. Они считают, что причины раскола естественного характера. В древние времена из хребта океана поднялась Индо-Австралийская плита, треснув из-за искривления нашей планеты.