Полицейские применили слезоточивый газ против митингующих в Гонконге

24.05.2020, 14:08, Новости дня

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против участников митинга, вышедших на новую акцию протеста против закона материкового Китая о госбезопасности, пишут западные СМИ.

Это первая акция протеста после начала рассмотрения законопроекта «О совершенствовании правовой системы и правоприменительного механизма Гонконга», который начали рассматривать в Китае. По этому документу за госизмену, мятеж, сепаратизм и диверсионную деятельность в Гонконге предусмотрены санкции, передает «Интерфакс» со ссылкой на Би-би-си.

Сотни демонстрантов вышли на улицы с баннерами и антиправительственными лозунгами. Они утверждают, что закон криминализирует точку зрения.

Полиция в ответ применила слезоточивый газ и перцовые баллончики. Власти Гонконга заявили, что не разрешают массовые собрания из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее американские сенаторы Крис Ван Холлен и Патрик Туми предложили проект закона, который предусматривает санкции против Китая за политику в Гонконге.

В прошлом году в Гонконге начались массовые беспорядки, после чего местные власти отказались от законопроекта об экстрадиции, который стал поводом для демонстраций. Беспорядки это не остановило.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, какую роль в гонконгских событиях играл Запад.