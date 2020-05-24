В Севастополе намерены тестировать всех приезжих на коронавирус

24.05.2020, 13:48, Новости дня

Курортный сезон в Севастополе предстоящим летом пройдет в ограниченных условиях, власти намерены внедрить въездное тестирование на коронавирус для туристов, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«Если мы сейчас сможем продумать и организовать систему въездного тестирования, а это единственный, я не вижу других способов контроля за ситуацией. Мы сейчас над этим работаем. Очевидно, что те, кто планирует приехать, должны понимать, что они понесут дополнительные расходы на въездное тестирование, потому что за бюджетный счет мы такого массового тестирования организовать не сможем», – сказал Развожаев в эфире телеканала «Вести. Севастополь».

По его словам, курортный сезон с 1 июня точно не откроется. Развожаев отметил, что летом Севастополь будет принимать гостей, но в ограниченных условиях, «с особой работой пляжей, музеев и так далее».

«Будем потихоньку это все запускать, но это потребует самодисциплины от нас и от гостей тоже. Так, я думаю, будет во всем мире этим летом», – подчеркнул губернатор.

По последним данным, в Севастополе выявлено 155 случаев коронавируса. Выздоровели 114 человек, умерли двое.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что начало курортного сезона в Крыму зависит от дисциплины населения, а также соблюдения ими профилактических мер из-за коронавируса.