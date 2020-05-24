Мнение: Запрещено (без масок и перчаток покупателей не обслуживают)!

24.05.2020, 13:40, Разное

Очень умно!

Такой формальный подход не шибко умных работников торговой сети "Дикси"

Вы можете с улицы увидеть, сколько же там внутри покупателей?

Я – нет.

Да и внутри магазина всех покупателей за стеллажами не увидишь.

Еще висит объявление, что без масок и перчаток покупателей не обслуживают.

Ага! Ща! Передо мной двое без перчаток, за мной еще одна тоже без оных.

Обслужили без вопросов.

Главное вовремя бумажками все пообвесить. Чтоб от них отвязались.