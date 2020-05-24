Мнение: Запрещено (без масок и перчаток покупателей не обслуживают)!
24.05.2020, 13:40, Разное
Очень умно!
Такой формальный подход не шибко умных работников торговой сети "Дикси"
Вы можете с улицы увидеть, сколько же там внутри покупателей?
Я – нет.
Да и внутри магазина всех покупателей за стеллажами не увидишь.
Еще висит объявление, что без масок и перчаток покупателей не обслуживают.
Ага! Ща! Передо мной двое без перчаток, за мной еще одна тоже без оных.
Обслужили без вопросов.
Главное вовремя бумажками все пообвесить. Чтоб от них отвязались.
Источник: Достало
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