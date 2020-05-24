Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

24.05.2020, 10:30, Новости дня

В Пензе в лесополосе на территории Первомайского района нашли тело 14-летней девочки с признаками насильственной смерти, сообщило областное управление СК России.

«23 мая в следственное управление <…> поступило сообщение о безвестном исчезновении 14-летней девочки. Установлено, что несовершеннолетняя ушла из дома днем 22 мая на прогулку и не вернулась. В ходе поисковых мероприятий 23 мая тело потерпевшей с признаками насильственной смерти обнаружено в лесополосе на территории Первомайского района Пензы», – сообщается на сайте СК.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

В настоящее время следователи и криминалисты совместно с сотрудниками УМВД РФ по Пензенской области проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего данное преступление.

Ранее в пресс-службе регионального управления СК сообщили об обнаружении тела подростка с огнестрельным ранением головы, ведется розыск подозреваемого в совершении преступления.