 

В Центре подготовки космонавтов коронавирус выявили у 19 сотрудников

24.05.2020, 13:16, Новости дня

С марта среди сотрудников Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) выявлено 19 заражений коронавирусом.

«По результатам массового тестирования за все время режима повышенной готовности (с 3 марта по настоящее время) выявлены 19 положительных результатов среди сотрудников   ЦПК», – приводит ТАСС сообщение Центра.

Отмечается, что, по состоянию на 24 марта, полностью выздоровели 13 человек. В пресс-службе отметили, что у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме. Лечение в больнице проходили всего два человека, которые уже выписаны.

Также в ЦПК пояснили, что «космонавтов среди заболевших нет,  тренировки космонавтов в ЦПК возобновляются постепенно».   

За минувшие сутки в РФ выявлено 8 тыс. 599 новых случаев коронавируса в 84 регионах, всего в стране зарегистрировано 344 тыс. 481 случай заболевания. 



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