В России от COVID-19 умерло рекордное число пациентов

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24.05.2020, 13:06, Новости дня

В России за последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончалось 153 человека, это рекордные суточные потери с начала эпидемии.

Всего к 24 мая от COVID-19 в РФ умер 3541 пациент, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новых случаев инфекции выявлено почти на тысячу меньше, чем сутками ранее, – 8599. Всего в России инфицирован 344 481 человек, из них 227 641 болеет сейчас.

Более 5,5 тыс. пациентов признаны здоровыми.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия идет на третьем месте в мире по количеству больных и на 17-м – по летальным исходам. Западные издания сообщали о занижении смертности от COVID-19 властями РФ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Общее количество инфицированных в мире превысило 5,31 млн, из них более 2,1 млн вылечились, а 342 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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