Из плена боевиков ДНР сбежал украинец Синченко

24.05.2020, 13:06, Новости дня

Украинец Григорий Синченко совершил побег из заключения боевиков “ДНР”. Об этом в комментарии “Укринформу” 22 мая сообщила его мать Татьяна Гулевская.

Украинский патриот Синченко попал в заложники боевиков во второй раз. Впервые его арестовали 2 декабря 2016 года. Боевики обвиняли его в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки мобильного оператора “Феникс”.

В декабре 2017 года Синченко вернулся в Украину в рамках обмена.

По словам матери, он вернулся на родину с желанием отомстить боевикам за пытки.

В октябре 2019 года Синченко снова задержали “спецслужбы ДНР”. До этого момента его родные точно не знали, где он и что с ним.

“По местному телеканалу новость о побеге крутят в сводках “МВД”. Тем, кто укажет, где он скрывается, обещают награду. Представители спецслужб были дома у моей мамы. Угрожали ей, мне, сыну, говорили, если найдут, не выпустят живым”, – рассказала мать Синченко.

По ее словам, на фото, которое демонстрируют боевики, на лице сына видны следы ожогов,. Женщина убеждена, что его снова подвергали пыткам.

В комментарии “Радіо Свобода” Гулецкая сказала, что не верит в то, что ее сын смог сбежать.

“Я надеюсь, что Григория на самом деле ищут, а не убили, а потом придумали историю с якобы бегством, чтобы скрыть преступление”, – добавила женщина.

В ролике “МВД ДНР” говорится, что Синченко разыскивают за совершение “тяжкого преступления”.

ВИДЕОВидео: МВД ДНР / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.