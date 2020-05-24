Сегодня в Израиле начинается судебный процесс над Нетаньяху

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24.05.2020, 13:06, Новости дня

Сегодня в окружном суде Иерусалима начинается судебный процесс над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает издание NEWSru.co.il.

Первое заседание начнется в 15.00.

“Впервые в истории государства действующий глава правительства оказывается подсудимым по обвинению в уголовных правонарушениях”, – пишет издание.

На фоне угроз, поступивших в адрес обвинителя – заместителя государственного прокурора Лиат Бен-Ари, – к ней приставлена охрана.

Главу правительства на суде будет представлять адвокат Амит Хадад, говорится в сообщении.

Журналисты смогут следить за ходом заседания в отдельных залах суда, оборудованных телеэкранами, отмечает издание.

В ноябре 2019 года Генпрокуратура Израиля предъявила Нетаньяху обвинения по трем уголовным делам. Его обвиняют по трем эпизодам, премьеру инкриминируют мошенничество, взяточничество, а также злоупотребление властью и доверием.

28 января 2020 года Нетаньяху попросил Кнессет не предоставлять ему иммунитет от судебного преследования.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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