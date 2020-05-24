Американский боевой лазер оказался не так уж и хорош

24.05.2020, 12:54, Новости дня

Испытания лазерного оружия, продемонстрированные командованием Тихоокеанского флота США, показывают его низкую эффективность в современной войне. Как рассказал РИА Новости президент Академии геополитических проблем Константин Сивков, для успешного поражения целей лучу лазера нужно практическое полное отсутствие в воздухе пыли или водяных брызг. Такие условия бывают на море очень редко, особенно в северных широтах.

Ранее американские военные моряки опубликовали видео, в котором десантно-транспортный корабль USS Portland​​​ сбивает беспилотный летательный аппарат недалеко от Перл-Харбора с помощью системы твердотельного лазерного оружия.

Эксперт обратил внимание, что луч был направлен на БПЛА длительное время, что доказывает низкую энергоэффективность установки.

"Чтобы сбить более сложную цель, например, баллистическую ракету, потребуется удерживать на ней луч несколько десятков секунд, это сложно технологически", — пояснил Константин Сивков.

Что касается российских комплексов лазерного оружия "Пересвет", сказал эксперт, то перед ними стоит задача не уничтожить цель, а ослепить оптико-электронную систему вертолётов, самолётов и спутников.