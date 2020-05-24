Скандалист Гренелл все же собрался в отставку

24.05.2020, 12:54, Новости дня

Скандально известный посол США в Германии Ричард Гренелл в ближайшие недели намерен покинуть этот пост. По информации немецкого агентства DPA, на его место может быть временно назначена Робин Куинвилл, с 2018 года занимающая должность советника-посланника в посольстве США в Берлине.

Гренелл, открытый гей и гордость Госдепа США, представляет дипломатические интересы своей страны в Германии с мая 2018 года, напоминает РИА Новости. В феврале 2020 года Гренелла назначили исполняющим обязанности директора национальной разведки США, однако Сенат США утвердил директором нацразведки Джона Рэтклиффа, который в ближайшее время будет приведен к присяге.

В феврале же Гренелл заявлял, что хочет остаться на посту посла США в Берлине, однако в начале марта американский портал The Daily Wire сообщил, что тот уведомил Белый дом о своем намерении уйти в отставку.

Накануне Гренелл раскритиковал главу МИДа ФРГ Хайко Мааса за его реакцию на объявление Вашингтона о планах выхода из Договора по открытому небу. По словам посла, вместо жалоб на реакцию США Маасу следовало бы усилить давление на Россию в последние годы с тем, чтобы Москва выполняла свои обязательства.

Ранее немецкий МИД хотел выслать Гренелла из страны с формулировкой "за вмешательство в политическую жизнь Германии". Дипломатов возмутили высказывания американского посла о поддержке консервативных сил Европы. Еще большее возмущение Берлина вызвала новость о том, что Гренелл, фактически сам находясь в гостях на немецкой земле, пригласил к себе на обед канцлера Австрии Себастьяна Курца. Правда, тот приглашение отклонил.

В январе 2019 года немецкий таблоид Bild опубликовал фрагменты скандальных писем немецкого посла. Отбросив приличия и дипломатические условия, Гренелл тогда прямо и в письменном виде требовал от компаний-участников "Северного потока-2" отказаться от проекта под угрозой американских санкций.