Аргентинский форвард Икарди может оказаться в “Челси”

24.05.2020, 12:54, Новости дня

Лондонский "Челси" постарается приобрести аргентинского нападающего Мауро Икарди, права на которого принадлежат итальянскому "Интеру". В сезоне 2019-2020 гг. футболист был арендован чемпионами Франции из "Пари Сен-Жермен".

Контракт Икарди принадлежит "Интернационале", но миланцы готовы расстаться со своим бывшим капитаном. Мауро был арендован "ПСЖ", в составе которого стал чемпионом Франции. Парижане готовы выкупить футболиста, однако переговоры с "Интером" пока не принесли успеха. Французов не устроила цена аргентинца — 70 миллионов евро.

В спор за Икарди собирается вступить лондонский "Челси". По сведениям британской прессы, "синие" готовы приобрести Мауро за 60 миллионов евро.