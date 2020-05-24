 

В период пандемии iPhone в Китае начали массово скупать

24.05.2020, 12:53, Разное

В Китае местные жители массово покупают iPhone, несмотря на пандемию COVID-19. Ситуация в стране по продажам гаджетов стабилизировалась, когда начали открываться фирменные магазины Apple.
Как сообщают сетевые источники, уровень продаж продукции Apple в КНР начал расти. Эксперты связывают это с двумя факторами, во-первых, на территории страны постепенно начали возобновлять работу фирменные магазины, прикрытые из-за пандемии COVID-19, а во-вторых, компания запустила более доступный iPhone SE. Отмечается, что в апреле продажи смартфонов ощутимо выросли.

В феврале, когда были закрыты офлайн-магазины, реализация гаджетов снизилась на 60%, учитывая годовую статистику. В апреле ситуация выровнялась: как пишет CINNO Research, компания Apple реализовала 3,9 миллионов смартфонов, что на 160% опережает мартовский уровень продаж. Эксперты отметили, что iPhone SE пользуется особой популярностью у китайцев, 25% всех проданных товаров пришлась именно на новую модель.



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