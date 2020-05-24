 

Аксенов назвал условие для начала курортного сезона в Крыму

24.05.2020, 12:53, Новости дня

Начало курортного сезона в Крыму зависит от дисциплины населения, а также соблюдения ими профилактических мер из-за коронавируса, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«У нас вероятность начала курортного сезона зависит от нашей с вами дисциплины и слаженной работы всех без исключения служб», – цитирует РИА «Новости» Аксенова.

Глава республики призвал крымчан помнить, что все зависит от уважения друг к другу, труду врачей, Роспотребнадзора, социальных и прочих служб, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

«Только это может нас удержать в определенных рамках», – подчеркнул он.

Вместе с тем Аксенов добавил, что россиян, которые приезжают в Крым «бесцельно», поместят в обсерваторы за их счет, передает ТАСС. 

«Каждый приезд является дополнительной нагрузкой на систему здравоохранения, органы власти. Мы всех ждем в курортный сезон, но от нечего делать не надо создавать нам проблему», – сказал он. 

Также глава республики пояснил, если прибывший из другого субъекта человек не оплатит нахождение в обсерваторе сразу, деньги взыщут через суд.

По последним данным, в Крыму зафиксировано 326 случаев заражения коронавирусом, три человека погибли. Режим самоизоляции на полуострове отменили 18 мая. Ограничения продолжают действовать только для граждан старше 65 лет.

Ранее глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что туристический сектор РФ начнет поэтапно выходить из режима ограничений в ряде регионов с 1 июня. 



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