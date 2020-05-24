Лучшему теннисисту Грузии грозит три года за избиение бывшей жены

24.05.2020, 12:48, Новости дня

От одного до трех лет тюрьмы грозит лучшему грузинскому теннисисту 28-летнему Николозу Басилашвили за избиение бывшей жены в Тбилиси.

Как информирует Генпрокуратура Грузии, обвинение просит заключить Басилашвили, 27-ю ракетку мира, под стражу.

Он был задержан 22 мая. Инцидент произошел в одном из спальных районов Тбилиси

Суд в воскресенье выпустил теннисиста под залог в 100 тыс. лари (тридцать с лишним тыс. долларов) на время двухмесячного предварительного следствия.