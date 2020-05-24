 

Geely собирается более тесно сотрудничать с Daimler

24.05.2020, 12:45, Новости дня

Китайский автогигант Geely объявил о намерении сотрудничать с крупным производителем машин в Германии – концерном Daimler.

В частности, текущая обстановка с коронавирусной инфекцией существенно усугубила обстоятельства работы многих брендов, а потому предпринимаются попытки найти выходы из ситуации. Китайская марка существенно пострадала от пандемии, тогда как апрельские продажи снизились на 79% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, сотрудничество с Daimler позволит максимально повысить эффективность работы.

Напомним, Geely уже владеет 9,6% акций немецкого концерна, однако теперь будет усилена работа в сфере выпуска электрокаров Smart. Остальные детали готовящейся работы пока не раскрываются.



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