 

В Сети рассекретили новый компактный кроссовер Lada

24.05.2020, 12:45, Новости дня

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» сообщил о планах выпустить до 2028 года новые компактные кроссоверы.

Вместе с тем точные параметры моделей пока остаются неизвестными, однако трехмерные модификации техники уже продемонстрировали публике. По снимкам можно увидеть, что автомобили окажутся более габаритными на фоне предшествующих модификаций. Также важно указать, что кроссоверы обладают улучшенной радиаторной решеткой, светодиодной оптикой объединенного типа и другими свежими элементами.

Кроме того, инсайдеры прогнозируют, что автомобили получат современную архитектуру CMF-C/D, которая позволит использовать различные силовые агрегаты. Есть прогнозы, что цена нового кроссовера в минимальном исполнении составит около 790 тысяч долларов.



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