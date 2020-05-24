Минобрнауки назвало планируемые сроки зачисления абитуриентов в вузы

24.05.2020, 12:30, Новости дня

Завершить зачисление в российские вузы планируется в августе, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

«Пока мы предполагаем по обычной формуле, то есть первым приказом зачисляются те, кто имеет особые льготы, особые права, потом приказ на зачисление 80% абитуриентов и, наконец, последний приказ, когда зачисляются оставшиеся. И 100% зачисления мы произведем в августе, вот такой предварительный график», – сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Афанасьев подчеркнул, что зачисление начнут проводить после того, как ЕГЭ сдадут все желающие.

«Предполагается, что до конца июля абитуриенты будут сдавать единые государственные экзамены, потом будут резервные дни для тех, кто по разным причинам либо пересдает, либо не успел в первую, основную, волну. И только после этого, дождавшись всех, кто хотел бы сдать ЕГЭ, мы будем проводить зачисление. То есть, мы ждем завершения ЕГЭ», – отметил Афанасьев.

Также замминистра добавил, что подать документы в вузы лично можно будет при благополучной эпидемиологической ситуации.

«Понятно, что мы должны обеспечить полную безопасность и минимизировать контакт там, где есть риск заражения и распространения инфекции. Поэтому все будет зависеть от конкретного региона, от тех мер и правил, которые установлены властью данного региона», – сказал он.

Вместе с тем Афанасьев посоветовал по возможности использовать дистанционные сервисы для подачи документов.

По словам замминистра, вузам планируется выделить дополнительно чуть более 30 тыс. бюджетных мест.

«Правительство установит, на какие направления подготовки и в каком объеме эти цифры будут распределены. Информация в самое ближайшее время будет доступна», – сказал Афанасьев.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что российские вузы завершат учебный год в первые две недели июля.

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