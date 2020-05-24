 

Мнение: Поздравьте соседей с Ураза-байрам!

24.05.2020, 12:20, Разное

Всех мусульман поздравляю с завершением священного месяца Рамадан, окочанием поста и праздником Ураза-байрам.

В прежние годы в этот день только у Соборной мечети Москвы на праздничную молитиву собирались сотни тысяч мусульман. Как вот на этой фотографии, сделанной в 2017 году.

Но в этом году коллективных многотысячных молитв не будет. Ни в Москве, ни в других городах России…

Но это не отменяет  Ураза-байрам!  Еще раз поздравляю всех мусульман с праздником!

А к атеистам, православным, иудеям, буддистам…. просьба. Если рядом с вами живут и работают мусульмане, поздравьте их с праздником. От вас не убудет, а мусульманин лишний раз убедится, что не все кяфиры – враги…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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