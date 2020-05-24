 

В России свыше 8,5 тысяч новых случаев заболевания COVID-19

24.05.2020, 12:18, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuЗа прошедшие сутки в России выявлено 8 599 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Сообщается, что у 43,9% из них отсутствуют клинические проявления заболевания.

По официальным данным, от COVID-19 по всей стране умерли 153 человека, так, общее количество умерших превысило 3,5 тысячи случаев.

Также сообщается, что за сутки выздоровели 5 363 человека, а всего с начала фиксирования заболевания в России — 113 299 человек.

 

Россия находится на втором месте в мире по распространению коронавируса. При этом некоторые регионы РФ постепенно заявляют об ослаблении карантинных ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Так, в Московской области с 23 мая отменили действие электронных пропусков. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице ограничения пока сохранятся.

В региональных больницах все чаще заявляют о вспышках коронавируса, из-за которы приходится закрывать учреждения на карантин вместе с пациентами, а заболевание распространяется на пациентов, которые не связаны с инфекционными отделениями.

 



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