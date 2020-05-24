Прокуратура проверит условия труда врачей во временном госпитале в “Крокус Экспо” после публикации Настоящего Времени

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24.05.2020, 12:18, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПрокуратура Московской области проведет проверку работы временного госпиталя, который развернули на территории выставочного комплекса азербайджано-российского бизнесмена Араза Агаларова “Крокус Экспо”.

Заявление прокуратуры последовало после того, как Настоящее Время совместно с расследовательским проектом Scanner Project рассказали о том, что бизнесмен без тендера получил госконтракты почти два миллиарда рублей, но врачи рассказывают об отсутствии трудовых контрактов и нехватке лекарств для пациентов. По словам врачей, им угрожают урезать зарплату, если они будут публично жаловаться на условия труда. 

“Прокуратура Московской области организовала проверку по информации СМИ о возможном нарушении прав медицинских работников временного госпиталя в подмосковном “Крокус Экспо”, – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

 

По данным ведомства, в госпитале не хватает необходимого медицинского оборудования и квалифицированных кадров, а медики жалуются на невыплату зарплаты. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, заявили в пресс-службе.

С начала работы прошло две недели, но с врачами, медсестрами и санитарами не заключены трудовые договоры – в том числе с теми, кто работает в “красной зоне”, рассказали Настоящему Времени медики. Первоначально врачам на словах врачам обещали платить 250 тысяч рублей за 36 рабочих часов в неделю, теперь эта сумма обещана за двойную ставку, но недовольным условиями труда ее угрожают уменьшить во время подписания договора. С медсестрами начали заключать трудовые соглашения только 22 мая (копии имеются в распоряжении редакции).

 

Врачи также рассказали о нехватке лекарств для лечения людей с выявленным коронавирусом и аппаратов Боброва для магистральных кислородопроводов.

В городской больнице № 1 Красногорска, к которой прикреплен временный госпиталь в “Крокусе”, рассказывать о его работе журналистам Настоящего Времени отказались и посоветовали обратиться в областное министерство здравоохранения. Получить оттуда ответы на официальные запросы пока не удалось.

 



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