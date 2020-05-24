Небо закрывается

24.05.2020, 12:06, Разное

США начали диалог с Россией с ультиматума.

Выход из договора произойдет через шесть месяцев, а госсекретарь Майк Помпео в пятницу объявил об этом решении остальным странам — участницам договора. Вашингтон заявил, что идет на этот шаг из-за постоянных нарушений условий договора российской стороной. Впрочем, как отмечают в администрации, если «Россия изменит поведение», решение США о выходе из «открытого неба» еще можно пересмотреть. Одновременно команда Трампа объявила, что она заинтересована заключить новый договор об ограничении ядерных вооружений, в котором будут участвовать не только Москва, но и Пекин. Так что с Россией собираются вести диалог, он фактически уже идет, сказал на брифинге спецпредставитель американского президента по вопросам разоружения Маршалл Биллингсли.

Для международных инспекционных полетов в рамках «Открытого неба» США используовали модификацию заправщика Stratotanker. Фото: Reuters

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Документ стал одним из символов эпохи окончания холодной войны. РФ ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности на самолетах, не носящих оружие. При этом разрешено вести фото- и видеосъемку. В Вашингтоне напоминают, что эту идею выдвигал еще президент Дуйат Эйзенхауэр в 1957-м.

Односторонний выход США из договора — еще один шаг президента Трампа, который не нашел отклика ни среди европейских союзников, ни среди политических оппонентов внутри США.

Суть обвинений

Во время общения с журналистами у Белого дома Трамп заявил, что у него «хорошие отношения» с Россией (из недавних примеров можно вспомнить совместное заявление президентов РФ и США к 75-летию встречи союзников на Эльбе), но Москва якобы не выполняет свои обязательства по договору. 45-й президент США оптимистично предположил, что «есть очень высокие шансы, что мы заключим новое соглашение».

По его мнению, РФ «сама придет и выразит желание заключить сделку».

«Вместо того чтобы использовать Договор об открытом небе как механизм для укрепления доверия и уверенности при соблюдении открытости в военных вопросах, РФ превратила соглашение в инструмент запугивания и угроз, сделала его продолжением своих вооружений», — сказано в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Вот список претензий Вашингтона:

Россия отказала в доступе к наблюдательным полетам в пределах 10-километрового коридора вдоль своей границы с Абхазией и Южной Осетией, «тем самым пытаясь выдвинуть ложные заявления о том, что эти оккупированные территории Грузии являются независимыми государствами»;

Россия назначила аэродром для дозаправки в рамках «Открытого неба» в Крыму, который США и большинство стран считают территорией Украины. «Это тоже попытка продвинуть свои утверждения о мнимой аннексии полуострова, с которой США не соглашаются и никогда не согласятся», — говорится в заявлении Помпео;

Россия незаконно ввела ограничение на дальность полета над Калининградом, несмотря на тот факт, что этот анклав стал местом значительного наращивания военной мощи, которое, по мнению российских чиновников, включает в себя ракеты ближнего радиуса действия с ядерными боеголовками, нацеленные на НАТО. В 2019 году РФ неоправданно отказала в совместном наблюдательном полете США и Канады над крупными российскими военными учениями;

Помпео утверждает, что российская армия использовала пролеты над территорией США для наведения своего высокоточного оружия на стратегически важные объекты.

Союзники в Европе, за исключением Великобритании, не поддержали угрозу США выйти из договора. Фото: Reuters

Как отметил на брифинге-видеоконференции и.о. заместителя госсекретаря по вопросам международной безопасности США Кристофер Эшли Форд, Соединенные Штаты рассматривали вопрос выхода из «Открытого неба» около восьми месяцев. Чиновник госдепа заявил, что по этому вопросу проводились консультации с союзниками, решение принято отнюдь не спонтанно.

Список претензий, озвученных Фордом, еще шире. По его словам, нарушение Россией Договора по открытому небу является лишь одним из примеров нарушения обязательств по нераспространению и разоружению, которые влияют на европейскую безопасность и на архитектуру контроля над вооружениями.

Это включает такие вещи, как:

нарушение договора о контроле над вооружениями;

действия РФ против Грузии и Украины, включая аннексию Крыма, которые противоречат принципам, изложенным в Хельсинкском заключительном акте;

предполагаемая «приостановка» (которая на самом деле не является юридическим термином, а словом, которое используют русские) обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе и избирательное осуществление Венского документа.

Реакция

В МИД РФ сообщили, что если США действительно выйдут из договора, это станет прискорбным шагом. Российский МИД настаивает на том, что РФ никогда не нарушала условия этого договора, и подчеркивает, что Москва сожалеет о таком шаге со стороны Вашингтона.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Вашингтон пересмотреть решение о выходе из договора и подтвердил, что Германия и другие страны ЕС продолжат его соблюдать. «Глубоко сожалею в связи с этим заявлением, вместе с нашими партнерами мы будем убеждать США пересмотреть свое решение. Германия вместе с Францией, Польшей и Великобританией неоднократно говорили Вашингтону, что проблемы в отношениях с Россией не стоят того, чтобы выходить из договора», — пояснил глава германского МИДа.

Как отмечает британский эксперт Джонатан Маркус,

США смогут использовать спутники для сбора информации о России, однако решение Трампа создаст напряженность в отношениях с европейскими союзниками Вашингтона, которые не имеют доступа к подобным технологиям.

Договор может быть по-прежнему в интересах России, которая будет продолжать совершать пролеты над территорией партнеров Вашингтона.

Трамп в очередной раз не считается с союзниками, констатируют политические оппоненты президента в США. В этой связи показательно заявление председателя комитета палаты представителей по делам вооруженных сил Адама Смита (демократ, штат Вашингтон) и председателя подкомитета палаты по стратегическим силам Джима Купера (демократ, штат Теннесси): «Решение администрации вывести Соединенные Штаты из Договора по открытому небу является пощечиной нашим союзникам в Европе, подвергает риску наши дислоцированные в этом регионе силы и является грубым нарушением закона. Это решение ослабляет наши интересы в области национальной безопасности, изолирует Соединенные Штаты, поскольку договор будет действовать без нас». Как отмечают законодатели, решение было принято без каких-либо консультаций с Конгрессом.

В Европе опасаются, что выход США из сделки будет на руку России: она продолжит летать над территорией ЕС, а вот над Россией европейцам из НАТО полет будет закрыт в качестве ответной меры американцам. На фото: российский самолет Ту-214, сертифицированный для инспекционных полетов в рамках «Открытого неба». Фото: Сергей Бобылев / ТАССВместе с тем

Объявляя о выходе из «Открытого неба», одновременно Вашингтон хочет договориться о новом раунде переговоров по ядерному оружию. И не только с Москвой, но и с Пекином. Это должно быть трехсторонним соглашением о контроле над вооружениями, которое, по словам спецпосланника Трампа Маршалла Биллингсли, могло бы ответить на нынешний «тревожный цикл в отношении наращивания вооружений как со стороны русских, так и особенно со стороны китайцев».

Как говорится, мухи отдельно — котлеты отдельно. Несмотря на обвинения в адрес РФ и «вирусный кризис» в отношениях с Китаем (не забывая о торгово-пошлинной войне), администрация Трампа надеется «вместе с тем» договориться о контроле над вооружениями. Как пояснил представитель Трампа, «мы очень хотим начать переговоры с русскими и с китайцами». «И с этой целью у моего коллеги, заместителя министра иностранных дел Рябкова, и меня состоялся крепкий и длительный разговор, который подготовил почву для обсуждения тех вопросов, которые мы выносим. Мы встретимся лично в Европе с нашими делегациями, как только пандемия отступит и мы сможем это осуществить. Место проведения выбрано (газета «Уолл-стрит джорнэл» сообщила, что это, вероятно, Вена. — А. П.), повестка дня находится в стадии разработки. Биллингсли заверил, что «в ближайшем будущем вы увидите, что Соединенные Штаты продвигают модернизацию контроля над ядерными вооружениями».

Подключение Китая к новому договору по СНВ, как пояснил американский дипломат, приветствуется Москвой, он ссылается на слова замминистра Рябкова. «Мы вступаем в эти новые ядерные переговоры с широко открытыми глазами и ожидаем, что нам понадобятся очень, очень жесткие меры проверки как для России, так и для Китая, особенно когда речь идет о целостности ограничений ядерного сдерживания», — отметил Биллингсли. Есть ли основания для такого оптимизма при всех имеющихся проблемах в отношениях Вашингтона с Москвой и Пекином — вопрос открыт.

Вашингтон

РЕАКЦИЯБунт на натовском корабле

Европа не готова закрывать небо

На заседании Совета НАТО, проходившем в пятницу частично в режиме видеоконференции, объявление Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из Договора об открытом небе оценено с прохладной учтивостью.

Итоговое заявление генсека Йенса Столтенберга выражает только то, с чем согласны все без исключения союзники. В нем есть слова о полезности договора, о том, что РФ его выполняла «выборочно», что НАТО выступает за укрепление контроля над вооружениями, что альянс открыт для диалога с Россией по снижению военных рисков и усилению прозрачности. Но в нем нет слов об одобрении альянсом решения Вашингтона.

«Ряд союзников НАТО выразили обеспокоенность тем, что США могут выйти из договора», — сказал после заседания натовский чиновник на условии анонимности.

Европейские члены НАТО обеспокоены тем, что выход США из Договора об открытом небе, который остановит инспекционные полеты российских самолетов над Соединенными Штатами, может спровоцировать выход Москвы.

А это положит конец полетам над Россией оставшихся членов договора. Такое развитие событий очень нежелательно,

потому что, по мнению правительств европейских членов НАТО, оно ослабит европейскую безопасность. Особенно в то время, когда поддерживаемые Россией сепаратисты удерживают части Украины и Грузии.

В тот же день десять европейских стран (в том числе восемь членов НАТО) опубликовали совместное заявление, в котором выразили сожаление по поводу решения американской администрации. Они считают договор «важнейшим элементом рамок укрепления доверия, созданных в последние десятилетия для повышения прозрачности и безопасности во всей Евроатлантической зоне».

«Мы сожалеем о заявлении правительства Соединенных Штатов о своем намерении выйти из Договора по открытому небу, хотя мы разделяем его озабоченность по поводу выполнения Россией договорных положений», — заявили министры иностранных дел Франции, Германии, Бельгии, Испании, Финляндии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии и Швеции.

Они обещали продолжать выполнение договора, который имеет «очевидную дополнительную ценность» для архитектуры контроля над обычными вооружениями и европейской безопасности, остается функциональным и полезным. Эти страны намерены продолжить диалог с Россией — в частности, об отмене необоснованных ограничений на полеты над Калининградской областью.

Среди подписантов заявления — страны, составляющие старый костяк европейской части НАТО, кроме (вполне ожидаемо) Великобритании. Остальные то ли согласны с решением Вашингтона, то ли предпочли скромно промолчать.

Сожаление по поводу очередного экстравагантного жеста Трампа выразил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель. Выход из Договора об открытом небе — это не решение проблемы трудностей выполнения и соблюдения другой стороной, отметил он. Призвав Россию немедленно вернуться к неукоснительному выполнению договора, Боррель обратился с призывом к США пересмотреть свое решение.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр тоже выразила сожаление и сказала, что ее страна сделает все от нее зависящее, чтобы в конце концов все придерживались этой международной договоренности.

Брюссель

Александр Панов

Александр Минеев

«Новая газета»