 

Мнение: Они предупреждали (жара будет в масках)

24.05.2020, 12:05, Разное

“Экстремальная жара ожидается в июне и июле 2020 года на всей территории столичного региона. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций”. Черт, черт!! Конец все ближе. Куда же бежать?

Чует мое сердце – жара будет такая, что 2010 год курортом покажется. Планета становится все более неуютным местом… Ну ничего – зато “масочно-перчаточный режим” будет в самый раз: настоящий праздник для мазохиста!

Источник: Размышления вольного социолога



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