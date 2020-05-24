Учёные хотят лекарством от рака лечить COVID-19

24.05.2020, 11:53, Разное

Британские учёные, проведя неоднократное исследование лекарства от рака, инициировали этим препаратом лечить COVID-19. Они предполагают, что изобрели эффективное средство в борьбе с коронавирусом.

Эффективность средства от раковых заболеваний в лечении коронавируса проверяют научные сотрудники Великобритании. В эксперименте задействовали 120 добровольцев, 60 из них лечат с помощью стандартных методов борьбы с коронавирусной инфекцией, вторая половина испытывает исследуемое лекарство. Медики отметили, что препарат, применяемый в противораковой терапии, может побороть COVID-19, но только в комплексе с другими лекарственными средствами.

Исследователи подчеркнули, что противораковый препарат, не препятствуя появлению иммунитета к патогену и не допуская проникновения SARS-CoV-2 в клетки организма, возможно, станет эффективным средством от бушующего коронавируса.