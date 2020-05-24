 

Учёные хотят лекарством от рака лечить COVID-19

24.05.2020, 11:53, Разное

Британские учёные, проведя неоднократное исследование лекарства от рака, инициировали этим препаратом лечить COVID-19. Они предполагают, что изобрели эффективное средство в борьбе с коронавирусом.
Эффективность средства от раковых заболеваний в лечении коронавируса проверяют научные сотрудники Великобритании. В эксперименте задействовали 120 добровольцев, 60 из них лечат с помощью стандартных методов борьбы с коронавирусной инфекцией, вторая половина испытывает исследуемое лекарство. Медики отметили, что препарат, применяемый в противораковой терапии, может побороть COVID-19, но только в комплексе с другими лекарственными средствами.

Исследователи подчеркнули, что противораковый препарат, не препятствуя появлению иммунитета к патогену и не допуская проникновения SARS-CoV-2 в клетки организма, возможно, станет эффективным средством от бушующего коронавируса.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.04 / После пандемии коронавируса в России вероятна «перезагрузка экономики»

28.04 / Путин объявил о продлении карантина из-за коронавируса

17.04 / Мнение: Посадка на шоссе

30.04 / Супруга футболиста Вячеслава Малафеева рассказала о потере ребёнка

22.04 / Стилист Дмитрий Магин советует в самоизоляции сделать самостоятельно стрижку «дикарка»

28.04 / Некуда бежать

03.05 / Врач Сергей Дорофеев назвал способ разорвать в России цепь заражений коронавирусом

24.04 / Психолог Роман Мирошкин объяснил желание показывать «голые селфи» в период самоизоляции

06.05 / Психологи из США выявили, что мясоеды крепче веганов в плане психики

27.04 / Дочь шокировала Ефремова татуировкой на лице

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска