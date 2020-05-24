Перенесшая коронавирус Надежда Бабкина рассказала о моральной поддержке Пугачевой и Галкина

24.05.2020, 11:53, Разное

В программе «Сегодня вечером» российская певица Надежда Бабкина, перенесшая коронавирус, призналась, что первыми, кто оказал ей моральную поддержку стали Алла Пугачева и Максим Галкин. Они позвонили ей в больницу, когда исполнительница пришла в себя и смогла поговорить по телефону.

У Надежды Бабкиной врачи диагностировал тяжелое воспаление легких, вызванное коронавирусом. Шансы певицы на выживание составляли всего 5%, ее даже ввели в состояние медицинской комы. Благодаря усилиям медиков Народная артистка смогла выжить и вылечиться, сейчас она принимает участие в съемках различных передач, где рассказывает о том, что с ней происходило.

Певица поблагодарила Аллу Пугачеву и Максима Галкина за большую моральную поддержку, ведь они одни из первых позвонили ей. Надежда Бабкина пояснила им, что у нее в горле торчала трубка, а под ключицей висели провода. Исполнительница старается скрывать все следы медицинского вмешательства.