 

МИД Китая оценил усилия Москвы и Пекина в борьбе с коронавирусом

24.05.2020, 11:48, Новости дня

Опыт совместной борьбы РФ и Китая с коронавирусом станет стимулом для укрепления дальнейшего сотрудничества двух стран после пандемии, сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Я нисколько не сомневаюсь, что опыт совместной борьбы Китая и РФ с эпидемией в будущем станет стимулом для ускоренного развития сотрудничества наших стран после эпидемии», – цитирует РИА «Новости» Ван И.

По его словам, китайские власти готовы объединить усилия с Россией, чтобы превратить кризис в новые возможности и стабилизировать сотрудничество в традиционных областях, в том числе энергетике.

Также глава МИД КНР призвал США не тратить время на разногласия и начать сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

«Большое сожаление вызывает факт, что в то время, когда эпидемия все еще не закончена, политический вирус также распространяется в США», – сказал дипломат.

Он добавил, что США пользуются любым удобным случаем для нападок на Китай.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер также заявил, что РФ и Китай якобы используют сложившуюся из-за коронавируса ситуацию для продвижения собственных интересов.

Между тем глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что заявления со стороны Евросоюза о дезинформации по поводу коронавируса, которую якобы распространяют РФ и Китай, не подкрепляются фактами. 



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