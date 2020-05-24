Китай похвалил ВОЗ за своевременные рекомендации по коронавирусу

24.05.2020, 11:48, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) давала профессиональные и своевременные рекомендации с самого начала вспышки коронавируса, сообщил глава МИД Китая Ван И.

«С самого начала вспышки COVID-19 ВОЗ под руководством доктора Тедроса Аданома Гебреисуса следовала науке и давала своевременные и профессиональные рекомендации по всем аспектам. Она проделала хорошую работу и выполнила свой мандат», – цитирует РИА «Новости» Ван И.

Также дипломат подчеркнул, что Китай полностью открыт к сотрудничеству с мировым сообществом, чтобы выяснить происхождение коронавируса.

«Китайская сторона придерживается открытой позиции в вопросе научно-исследовательского сотрудничества с международным научным сообществом для исследования источника коронавируса», – сказал Ван И.

Вместе с тем он добавил, что этот процесс должен быть профессиональным, справедливым и конструктивным – то есть без политического вмешательства.

Министр подчеркнул, что в исследовании источника заболевания необходимо уважать суверенитет всех стран, в свою очередь китайская сторона выступает против «презумпции виновности».

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум. Он обещал полностью прекратить финансирование организации, если та не докажет независимость от Китая и не проведет ряд реформ.

Напомним, Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ после того, как Трамп обвинил организацию в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

Позднее Трамп заявил, что США могут возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения, сократив взносы до 10%.