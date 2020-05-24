Личное: Сёстры

24.05.2020, 11:45, Разное

Вам не кажется, что Оля Бузова стала копией Ксении Собчак?

Приглядитесь внимательно: дряблая серая кожа. Глаза, выражающие отсутствие мыслей. Обе несут языком какую-то околесицу, а губы любят красить яркой помадой.



Фото: Соцсети

По виду, если не знать, кто это вообще такие, можно легко подумать, что женщины — сёстры.

На самом же деле, причина сходства не в родственных связях и даже не вирусе, которым эти бабы инфицировали себя в причинное место на лобном месте. Всё проще, это их жизнь довела!

Во-первых, обе бухают, как лошади. Во-вторых, их обеих не трахают. В-третьих, женщины уже в таком возрасте, когда плохое питание, излишества, нарушенный режим дня и бессонница отражаются на лице, превращая его в тряпку.

Ещё немного, и Оля, и Ксюша станут теми самыми городскими сумасшедшими бабками. Да чего греха таить? Уже стали.

Никому не нужны. Скучны, унылы. В мечтах — чтобы о них говорили.

Рейтинги Собчак и Бузовой примерно равны — у обеих они возле ноля. Ксюша выпрыгивает из панталон, но её проекты на Ютубе никто не смотрит. Да и у Оли — та же беда, даже о вчерашнем захвате заложников никто говорить не хочет.

Что ждёт их в настоящем и будущем? И вот тут я хочу привести в пример Яну Рудковскую — старшую сестру, 56-летнюю тётушку этих двух облезлых молей.



Фото: Соцсети

Яна — такая же никто, как и Бузова, и Собчак. Известна не собой, а своим окружением.

Мужем. Битым сыном. Наркопитомцем. Весь хайп вокруг Яны связан с теми, кем она себя окружила.

Если Бузова и Собчак не последуют примеру Яны — не заведут себе питомцев, не отправят мужей на Олимпиаду, не выпустят детей бегать и падать на арену шапито, то им останется просто спиться в забвении. Иного выхода у сестёр-пьянчужек не будет.

Яна — бухая на сундуке Луи Виттон. Бузова — пьяненькая в панельке спального района-муравейника на окраине. Ксюша Собчак более «интеллигентна» — её окружают тараканы и клопы Центрального административного округа.

В общем, грустно у них всё и печально.