 

СМИ: Эрнст отпраздновал рождение четвертого ребенка

24.05.2020, 11:40, Разное

СМИ сообщают, что в семье Константина Эрнста прибавление. Его молодая жена Софья родила третьего ребенка. Кто это – мальчик или девочка – держится в секрете. Точного дня, когда наследник появился на свет, тоже неизвестно. Поклонники поздравляют возлюбленных, а также с нетерпением ждут подробностей.

Интересно, что Константин Львович и Софья старались скрывать беременность. Однако в декабре прошлого года молчать о скором появлении на свет наследника была невозможно. Актрису с округлившемся животом заметили на премьере фильма “Союз спасения”. После этого никто не сомневался, что Софья находится в интересном положении.

Кстати, недавно гендиректор Первого канала появился на публике с детьми впервые. Семейство посетило шоу Татьяны Навки “Спящая красавица. Легенда двух королевств”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Sofya Ernst (@sofyapavlovna) 6 Фев 2020 в 3:05 PST

Напомним, у Константина Львовича и Софьи первый ребенок родился в 2016 году. Малышку назвали Эрикой. Через год на свет появилась дочь Кира. У Эрнста есть еще одна наследница от прошлого брака. Александра родилась в 1994 году.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / Денис Проценко сообщил о новом симптоме коронавируса

30.04 / Ученые: Малина помогает в борьбе против рака крови

28.03 / Медики: Стакан черного чая с сахаром может избавить от головной боли

21.05 / Шашлыки в московской квартире приняли за пожар и вызвали экстренные службы

10.04 / Собянин заявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

11.05 / Лолита восхитила поклонников танцем на пуантах

04.04 / Мнение: Газовый коллапс

13.05 / Нижнее белье и косметика: что помогло Рианне стать самой богатой певицей

01.05 / Еще одно плохое предзнаменование – тысячи рыб выбросились на берег Акапулько

05.04 / Польские специалисты разработали препарат, замедляющий заражение коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска