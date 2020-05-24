 

У игрока “Спартака” выявили коронавирус

24.05.2020, 11:40, Разное

Игрок футбольного клуба “Спартак” Зелимхан Бакаев заразился коронавирусом. Об этом сообщили представители команды на официальном сайте.

Отмечается, что сейчас спортсмен лечится дома. Болезнь протекает у него без симптомов. В ближайшее время Зелимхан Бакаев пройдет дополнительное обследование.

Ранее стало известно о госпитализации владельца клуба “Спартак” Леонида Федуна. У мужчины обнаружили COVID-19. Он находится под наблюдением медиков.



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