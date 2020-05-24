Индийских пограничников обезоружили и задержали китайские военные

24.05.2020, 11:30, Разное

Китайские военные отобрали у индийских пограничников оружие и задержали их во время конфликтной ситуации, произошедшей на территории Ладакх. Инцидент был полностью исчерпан после совещания военного руководства обоих государств.

Инцидент между военнослужащими Китая и Индии произошел еще 20 мая, когда ситуация обострилась до такой степени, что пограничники подрались с солдатами. Индийцев военные КНР обезоружили и задержали, но позднее им все было возвращено назад.

Стоит отметить, что ранее Индия перебросила на восток Ладакха четыре армейских батальона. В данном регионе в 1962 году произошла пограничная война. Китай хотел завладеть горной территорией на севере Кашмира и в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Однако Индия смогла дать отпор, а в 1993 и 1996 гг. были заключены мирные соглашения, хотя ситуация остается напряженной и в наши дни.