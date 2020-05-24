Хейли Болдуин рассказала о начале романа с Джастином Бибером: “Я сбежала из дома ради первого свидания с ним”

24.05.2020, 11:20, Разное

На карантине многие знаменитости восполняют отсутствие стандартных телешоу собственными передачами — эдакими сводками новостей из личной жизни, которые они сами снимают и выкладывают онлайн. Подобным “домашним реалити” увлеклись и Джастин Бибер и его супруга Хейли. Пара уже несколько неделька выкладывает в сети новые выпуски своих видеодневников под названием The Biebers on Facebook Watch. Прошлые два эпизода из жизни пары были посвящены уходу за собой: Джастин и Хейли обождали акне, маски, пилинги, а после и учились искусству нанесения макияжа. В этот же раз пара решила сконцентрироваться на самих зрителях — и ответить на их вопросы.

Как оказалось, фолловеров пары заинтересовала не их beauty-рутина (к тому же о ней они теперь все знают), а нечто более личное. Например, как случился их первый поцелуй. На это вопрос ответила Хейли, раскрыв целую предысторию, благодаря которой этот поцелуй и случился:

Это произошло в Нью-Йорке, когда мы вместе пошли на ужин. Просто приятно проводили время, а затем пошли посмотрели кино и после поцеловались.

Джастин и Хейли во время ответов на вопросы пользователей

На тот момент Хейли было 17 лет, и, как она объяснила, ей нельзя было без разрешения родителей ходить на свидания с молодыми людьми — особенно такими, как Джастин:

Он пригласил меня поесть с ним суши и даже позвонил моим родителям. Они ему отказали. Сказали мне: “Точно нет, ты ни в коем случае не останешься с Джастином в одиночестве. Нас спасла моя старшая сестра Алайа, которая сказала: “О, я приглашаю Хейли к себе с ночевкой, все в порядке”. Она прикрыла меня, я убежала из дома на свидание, и нас никто не поймал.

Напомним, что певец Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин долгое время просто были друзьями, прежде чем начали встречаться. В какой-то момент пара даже ненадолго расставалась, но в 2018 году они воссоединились вновь — чтобы затем связать себя узами брака: в сентябре Джастин и Хейли официально зарегистрировали отношения, но с пышным праздником решили подождать. Пауза затянулась аж на год. 24 сентября 2019-го Хейли Болдуин повеселилась на девичнике в Лос-Анджелесе, а уже через пару дней они с Джастином Бибером провели для своих семей предсвадебный ужин в городе Блаффтон, Южная Калифорния. И вот 30 сентября пара отпраздновала бракосочетание в кругу родных и друзей. По слухам, отложить праздник на столь долгий срок пришлось из-за депрессии жениха.

Джастин Бибер и Хейли БолдуинОтвечая на вопросы пользователей, Хейли также призналась, что не помнит точно, когда именно влюбилась в Джастина

Мне кажется, это просто произошло со временем… Я начала видеть, что мне в нем нравится все больше и больше качеств. И именно тогда я, наверное, и сказала, что начинаю в тебя влюбляться. Но я в этом вопросе была очень упрямой: я до последнего не признавалась в своих чувствах и сделала это лишь когда, все и так было уже очевидно.