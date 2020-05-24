Семейный выход: Бен Аффлек и Анна де Армас на первой прогулке с детьми актера

24.05.2020, 11:20, Разное

Актеры Бен Аффлек и Анна де Армас, о романе которых стало известно в начале этого года, с завидной регулярностью ходят на прогулки и попадают в объективы папарацци. Для ежедневного моциона во время самоизоляции у пары даже есть веская причина: Бену нужно выгуливать своею собаку, немецкую овчарку, а Анне — своего пса Элвиса. Однако на этот раз они решили исследовать окрестности возле особняка Аффлека не вдвоем, но с детьми актера от брака с Дженнифер Гарнер: 14-летней Вайолет, 11-летней Серафиной и 8-летним Сэмюэлом. Таким образом, все сообщения анонимных источников в западны СМИ о том, что новая возлюбленная Бена уже давно знакома с его семьей и даже получила одобрение от бывшей жены, получили подтверждение.

Для прогулки почти вся компания выбрала удобный casual — деним и футболки, а также главный “аксессуар” последних месяцев — защитные маски, которые не снимали ни на секунду во время своей прогулки. Самый же модный комплект оказался у Вайолет— белые шорты девочки и ее голубая блузка в полоску с коротким рукавом отлично сочетались с белой же маской. Помио собак Бена и Анны, к прогуливающимся также “присоединился” питомец Дженнифер, Берди

Анна, Бен, Сэмюэл, Серафина и Вайолет на прогулке с питомцами: немецкой овчаркой Бена, крохотным псом Элвисом и собакой Дженнифер Гарнер Берди

Напомним, что впервые о романе Бена Аффлека и Анны де Армас стало известно в марте этого года. Тогда в сети появились первые папарацционные фото пары, сделанные во время их отдыха на Кубе и Коста-Рике. 47-летний Бен и 32-летняя Анна познакомились на съемках фильма “Глубокая вода”, где играли супружескую пару, и сблизились во время совместной работы. В последние годы карьера Армас активно шла в гору, широкую же известность в Голливуде она получила, сыграв латино-американскую сиделку в фильме “Достать ножи” и получив за эту роль номинацию на “Золотой глобус”. А скоро на экраны выйдет новый фильм о Джеймсе Бонде с ней же в главной женской роли. До переезда в США девушка агента 007 строила карьеру в Испании, снявшись там в популярном молодежном сериале “Черная лагуна”. А в начале актерской карьеры кубино-испанская звезда два года была замужем за актером Марком Клотетом, с которым рассталась в 2013 году, а в 2018-м встречалась с кубинским художником Алехандро Пинейро Белло. Своих детей у де Армас пока нет. Теперь же она счастлива в отношениях с Аффлеком и не стесняется говорить об этом в интервью.

Анна и 8-летний Сэмюэл Бен и Серафина

Бывшая жена Бена Аффлека также не имеет ничего против новой возлюбленной Бена: по словам анонимных источников издания US Weekly, она рада его новым отношениям:

Конечно, ей немного грустно видеть, что жизнь продолжается, но она рада, что он счастлив и находится в безопасности. Именно этого она и хотела бы для него и их детей. Дженнифер всегда очень вежлива и обходительна и дает ему наслаждаться общением с детьми столько, сколько нужно.