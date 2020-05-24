Степанов заявил, что открыть фудкорты в ТРЦ пока невозможно

24.05.2020, 11:18, Новости дня

Фудкорты и развлекательные зоны в крупных торговых центрах невозможно открыть при нынешней эпидобстановке в Украине, при этом правительство с пониманием относится к проблемам предпринимателей, чей бизнес страдает от ограничений. Об этом на брифинге 24 мая сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

11 мая правительство разрешило работу непродовольственных магазинов в ТРЦ, но фудкорты и места развлечений по-прежнему закрыты. В этих местах обычно большое скопление людей, что создает среду для распространения коронавируса, отметил министр.

“На этом этапе мы не можем позволить себе открытие фудкортов и развлекательных зон. Мы с пониманием относимся к предпринимателям, работающим в этих точках ТРЦ. Но, я думаю, здоровье и жизнь украинцев важнее. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, поверьте, никто не будет затягивать с тем, чтобы давать разрешение на открытие таких точек”, – заявил Степанов.

По его словам, правительство поддерживает контакт с бизнесом, осознавая важность баланса между противоэпидемическими мерами и запуском экономики.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин.

Всего в Украине с начала эпидемии заболело 20 986 человек, выздоровело – 7099, умерло – 617.