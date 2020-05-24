«Газель» взорвалась в Алтайском крае на трассе А-322

24.05.2020, 11:09, Разное

В Алтайском крае на трассе А-322 участники дорожного движения стали свидетелями того, как на проезжей части взорвалась «Газель». Предположительной причиной случившегося стало газовое оборудование.

Сначала автомобиль «Газель» объяло пламенем, и участники дорожного движения увидели тёмный дым, вырвавшийся из машины. Затем последовал взрыв, но человеческих жертв удалось избежать. Инцидент произошёл 24 мая утром рядом с населённым пунктом Алейск. Правоохранители Алтайского края предполагают, врыв прозвучал из-за неполадок в моторном отсеке авто.

В настоящее время на месте происшествия выясняют обстоятельства случившегося дорожные инспекторы и следователи. Правоохранители пока не делали официальных заявлений относительно причины возгорания.