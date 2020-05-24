 

В Сети поздравляют Константина и Софью Эрнст с рождением третьего ребенка

24.05.2020, 11:09, Разное

На одном из Telegram-каналов, который рассказывает о светской жизни, появилась информация о том, что Константин и Софья Эрнст в третий раз стали родителями. Поклонники и журналисты начали поздравлять пару, хотя официальных подтверждений по поводу рождения ребенка еще не было.
Фолловеры отметили, что ребенку предстоит жить в очень сложном мире, поэтому пожелали, чтобы родители одарили его максимальным количеством любви. О том, что актриса беременна, стало известно зимой прошлого года. Звезда «Содержанок» появилась на премьере картины «Союз спасения» с заметно округлившимся животом, подтвердив свое «интересное положение».

Гендиректор Первого канала и его супруга поженились три года назад, а их свадебное торжество было довольно скромным. Константин Эрнст неохотно комментирует личную жизнь. За это время София родила супругу дочерей Киру и Эрику, но публике пара их не показывает. У продюсера также есть дочь Анастасия, которая появилась в отношениях с Анной Силюнас. Девушка проживает в Нью-Йорке и увлекается фотографией.



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