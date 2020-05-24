Посол США в Германии решил уйти в отставку

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24.05.2020, 11:08, Новости дня

Посол США в Германии Ричард Гренелл в ближайшие недели намерен уйти в отставку, сообщили СМИ.

Должность временно может занять Робин Куинвилл, которая с июля 2018 года является советником-посланником в посольстве США в Берлине, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa. 

С 2015 по 2017 год она руководила отделом по делам Западной Европы в Госдепартаменте США.

По информации портала Die Welt, вероятная отставка посла США «не совсем неожиданная».

В середине февраля 2020 года президент США Дональд Трамп сообщил о назначении Гренелла новым исполняющим обязанности директора Национальной разведки. Однако дипломат сообщил о желании сохранить за собой должность посла. 

Гренелл стал послом США в Германии в мае 2018 года. Его неоднократно критиковали за резкие высказывания в адрес официального Берлина.

Например, в июне 2018 года МИД Германии и лидеры немецких партий коллективно обвинили посла во вмешательстве во внутренние дела страны. Поводом для этого послужили рассуждения Гренелла о том, какие именно силы должны руководить Германией и Европой.

Позже журнал Der Spiegel назвал американца персоной нон грата и «наместником императора в Германии», которого избегает даже канцлер Ангела Меркель. Это произошло из-за того, что он разослал немецким компаниям письма, где грозил санкциями за поддержку строительства газопровода «Северный поток – 2».



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