Месси и Роналду возглавили сборную Лиги чемпионов всех времен

24.05.2020, 11:05, Новости дня

Пока большой футбол находится в вынужденном отпуске из-за пандемии коронавируса, специалисты и фанат продолжают составлять разного рода рейтинги и символические команды. Французское издание L'Équipe с помощью болельщиков определило сборную Лиги чемпионов всех времен.

Лучшие игроки турнира определялись путем голосования среди поклонников футбола и возглавили список два действующих на сегодняшний день футболиста: аргентинец Лионель Месси стал победителем голосования среди форвардов, набрав 39%, у португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который выиграл четыре Лиги в составе мадридского "Реала" – 37%.

Кроме них в список 11 лучших вошли вратарь Икер Касильяс (экс-игрок "Реала", "Порту", 44% голосов), Дани Алвес (экс-игрок "Барселоны", "Ювентуса", "Пари Сен-Жермен", 40%), Серхио Рамос ("Реал", 31%), Карлес Пуйоль (экс-игрок "Барселоны", 25%), Пауло Мальдини (экс-игрок "Милана", 42%), Хави (экс-игрок "Барселоны", 26%), Андрес Иньеста (экс-игрок "Барселоны", 37%) и Зинедин Зидан (экс-игрок "Ювентуса" и "Реала", 37%), Рауль (экс-игрок "Реала", 15%).