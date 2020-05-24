 

Путин поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства

24.05.2020, 11:05, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Предстоятель Русской православной церкви посвятил себя высокой пастырской, духовно-просветительской миссии и многие годы преданно и подвижнически служит РПЦ, людям и Отечеству, отметил глава государства.

Он также отметил неустанные заботы Патриарха Кирилла об утверждении в обществе незыблемых духовно-нравственных идеалов и семейных ценностей и его вклад в укрепление вековых исторических, культурных и патриотических традиций России.

С днем тезоименитства Патриарха Кирилла также поздравил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил: патриарх многое делает для поддержания гражданского мира и согласия в обществе, сохранения духовно-нравственных ценностей и воспитания молодежи, а также вносит большой вклад в развитие межрелигиозного диалога и помогает православным за рубежом.

Поздравил предстоятеля РПЦ и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В своей поздравительной телеграмме белорусский лидер выразил убеждение, что духовная мудрость и богатый архипастырский опыт Патриарха Кирилла будут и в дальнейшем служить укреплению дружбы между братскими народами Белоруссии и России.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Без Сталина, Путина и “КрымНаш”: какой будет мозаика в главном храме Вооруженных сил РФ

24.04 / Уволенного командира авианосца «Теодор Рузвельт» рекомендовали вернуть на службу

13.04 / Сотовые операторы сообщили об исходе пользователей из Москвы

16.05 / Министерство образования разрешило творческим вузам провести вступительные экзамены очно

26.04 / В МЧС назвали допустимые для нарушения самоизоляции исключительные ситуации

09.04 / Обновленные версии Mercedes E-Class Coupe и Cabrio вышли на тесты

17.04 / Диетолог назвал важнейшие для мужчин продукты

09.05 / В России за день выявили 10 тысяч новых случаев COVID-19

19.04 / В трех украинских лаврах фиксировали нарушения карантина во время пасхальных богослужений

07.04 / Киевская полиция задержала в Гидропарке трех мужчин. Один из них переплыл реку, чтобы попасть на спортплощадку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска