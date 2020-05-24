Путин поздравил Патриарха Кирилла с днем тезоименитства

24.05.2020, 11:05, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем тезоименитства. Предстоятель Русской православной церкви посвятил себя высокой пастырской, духовно-просветительской миссии и многие годы преданно и подвижнически служит РПЦ, людям и Отечеству, отметил глава государства.

Он также отметил неустанные заботы Патриарха Кирилла об утверждении в обществе незыблемых духовно-нравственных идеалов и семейных ценностей и его вклад в укрепление вековых исторических, культурных и патриотических традиций России.

С днем тезоименитства Патриарха Кирилла также поздравил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Он отметил: патриарх многое делает для поддержания гражданского мира и согласия в обществе, сохранения духовно-нравственных ценностей и воспитания молодежи, а также вносит большой вклад в развитие межрелигиозного диалога и помогает православным за рубежом.

Поздравил предстоятеля РПЦ и президент Белоруссии Александр Лукашенко. В своей поздравительной телеграмме белорусский лидер выразил убеждение, что духовная мудрость и богатый архипастырский опыт Патриарха Кирилла будут и в дальнейшем служить укреплению дружбы между братскими народами Белоруссии и России.