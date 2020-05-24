В продаже появилась уникальная версия Ferrari F40 с пробегом 311 км

24.05.2020, 10:55, Новости дня

В США выставили на продажу редкий экземпляр гиперкара Ferrari F40, который выпущен в 1992 году.

Вместе с тем внушительный возраст не помешал автомобилю сохранить отличное состояние, тогда как общий пробег не превышает 300 километров. Известно, что предложенный в продаже экземпляр Ferrari F40 хранился в течение 28 лет у одного из коллекционеров. За транспортным средством тщательно следили, а потому состояние не вызовет сомнений у опытных специалистов. Всего для американского рынка выпустили 213 экземпляров данной модели.

В свою очередь, для уменьшения веса здесь отказались от аудиосистемы, стеклоподъемников, сохранив лишь кондиционер. Под капотом машины установлен 2,9-литровый битурбированный двигатель с мощностью 478 л.с. Модель имеет 5-ступенчатую трансмиссию и разгон 4 секунды до 100 километров в час. Стоимость Ferrari F40 составляет 1,5 млн долларов.