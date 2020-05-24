 

Российскому космонавту удалось раскрыть тайну больших рисунков в Перу

24.05.2020, 10:53, Разное

Российский космонавт Иван Вагнер попытался разобраться, для каких целей древние жители Перу создавали знаменитые геоглифы, которые видно даже на орбите Земли. Рисунки окутаны множеством тайн, согласно одной из версий, с их помощью происходило общение с пришельцами.
Иван Вагнер в свободное время занимается фотографированием Земли с МКС. Когда станция находилась над пустыней Наска, он решил сделать несколько снимков гигантских рисунков. С поверхности Земли их невозможно увидеть, поскольку там они выглядят как сплошные линии. С высоты птичьего полета они образуют изображения животных, например, паука.

По словам Ивана Вагнера, данные рисунки не использовали для общения с инопланетянами. Он считает, что линии являлись траншеями, которыми соединяли населенные пункты. Сверху же они выглядят достаточно контрастно, поэтому многие исследователи, которые впервые увидели данные геоглифы, оказались под большим впечатлением.



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