Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

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24.05.2020, 10:48, Новости дня

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен назвал военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».

По его словам, российские власти якобы превратили регион «в закрытую военную базу». Политик обвинил Россию в том, что вооружение в Калининграде якобы нацелено против стран ЕС, «прежде всего на Прибалтику», передает «Коммерсант» со ссылкой на газету Bild.

Кроме того, О’Брайен повторил позицию США по открытому небу. По его словам, РФ якобы запрещала полеты над Калининградской областью.

«Калининград мог из-за своего географического расположения стать торговым хабом, центром туризма и социальных контактов между Россией и Западной Европой. К сожалению, российские власти превратили его в закрытую военную базу, напичканную современными вооружениями и ракетами. Вся ситуация в Калининградской области является упущенным шансом для РФ и Европы, и это действительно прискорбно», – сказал Роберт О’Брайен.

Между тем, отмечает издание, что в марте американцы в составе облетной группы с участием инспекторов из Эстонии и Литвы осуществили очередной наблюдательный полет над Калининградской областью.

Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. Все союзники США по Североатлантическому альянсу на срочном совещании послов НАТО призвали США не выходить из соглашения.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси раскритиковала Дональда Трампа, призвав президента США остановить «атаки на давние международные соглашения, которые обеспечивают безопасность» Соединенных Штатов.

В МИД РФ указали на отсутствие перспектив заключения нового договора на замену ДОН.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о решении США выйти из ДОН.



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