Мнение: О страшном шулерстве с коронавирусом в Москве

24.05.2020, 10:40, Разное

А вот признайтесь честно: вы уже давно подозревали, что коронавирусная #статистика Москвы, как минимум, лукавит. Слишком уж благостную картину рисовала она. И сейчас, когда пошли первые результаты тестов на антитела к SARS-CoV-2, подозрений стало ещё больше. Может ли быть, чтобы каждый восьмой в столице переболел CoVID-19 и даже не заметил этого?

Я решил проверить официальную информацию по неофициальным каналам. Благо, есть возможности. И уже первые результаты, откровенно говоря, повергли в шок. Да мыслимо ли такое!

Как известно, на прошлой неделе началось масштабное тестирование москвичей на присутствие антител к новому коронавирусу. По официальной информации, этим исследованием предполагается охватить порядка 6 млн чел. – половину населения мегаполиса.

На сегодняшний день кровь на присутствие IgG + IgM к SARS-CoV-2 сдали уже 50 тыс. чел. Положительный результат выявлен у 12,5% протестированных. Данные по административным округам несколько разнятся, но в целом укладываются в общую статистику.

Казалось бы, радоваться нужно, что #Москва сделала гигантский шаг к вожделенному коллективному иммунитету. Но правы те, кто полагают, что у этого всего есть второе дно. И я, пожалуй, процитирую пару-тройку историй из одного приватного чата в Телеграм. Естественно, без имён и даже никнеймов.

История первая (орфография сохранена).

Меня честно ничего беспокоило. Но пришла СМС, типо «хотите провериться?». Подумал почему нет! Щаз уже конечно сто раз пожалел что туда поперся! Забыл в каком государстве живу! Ну вот, сдавал 15-ого. Брали кровь из вены, и маски из носа и рта. Тесты пришли положительные. Приехали эти в костюмах. Инговерин и арбидол оставили. Пейте, говорят. И звонят каждый день!

Откуда оно могло взяться? Вообще, мы так особо никуда не и выходили: на работу изредка раз-два в неделю и в магазин. Во основном я дистанционно все вопросы решал. Соблюдали, в общем, да и идти особенно не куда: всё закрыто. И у нас нет не одного симптома. Полностью здоровы! Но сидеть две недели, до 29-ого!

Сегодня звонили из поликлиники. Я сказал, что у меня нет никаких симпотомов, чувствую себя хорошо. Мне сказали: сделаем повторный тест, мазки, один отрицательный у меня есть, сделаем ещё один, если и он будет отрицательный снимем с вас изоляцию!

В общем, ужас!

История вторая.

Мою родственницу, пенсионерку заставили сдать анализы, когда она пришла в поликлинику на процедуры. У неё сломана кисть и стоит аппарат Елизарова. Так вот, тест положительный. У неё нет симптомов никаких. Хотя она астматик и диабетик. А везде кричат что такие пенсионеры сгорают от ковид за три дня. Итог – насильно сидит дома с этими спицами в руке, как их теперь промывать и что будет дальше с рукой не понятно…

А при этом не госпитализируют, кому действительно плохо! Знакомые есть им действительно плохо. Они вызвали, не хотят забирать! Люди даже деньги давали! Для чего тогда создаётся такой коечный фонд!? Да безобразие полное!

История третья, совсем короткая.

У меня у двух близко знакомых людей ковид поставили в поликлинике. Тут же, в этот же день они сами сдали анализы в ЕМС, и тесты отрицательные. Но всё равно три недели минимум на изоляции должны сидеть, и фото присылать, иначе штрафы. У подруги ребенок трёх лет, каково это три недели в квартире с малышом?

А вот ещё один уважаемый человек пишет.Пока в моём личном пространстве те, кто получил CoVID-19, – через одно рукопожатие: друзья и родные друзей. У нас в доме – случаи есть. Но вот что заметил в Москве. Такое ощущение, что в больницы везут только тех, у кого есть результаты КТ. До этого человек должен сам, дома, передвигаясь в пространстве, пройти многодневный марафон – дождаться врача, теста на CoVID-19, результатов теста, получить направление на КТ, добраться лично, выстоять многочасовую очередь, до 4 часов, независимо от возраста, и лично, заражая всех, вернуться домой. И только тогда возникает основание для больницы. Если тебе плохо и ты вызвал скорую, то она отвезет тебя на КТ, а не в больницу. Если это правда, то это значит, что перед больницами поставлена многодневная заглушка, уверенно приуменьшающая поток в них в Москве

При этом по столице в околоврачебных кругах упорно ходят разговоры, что московский бюджет выделяет порядка 200 тыс. руб. на каждого ковид-подозрительного. На диагностику и лечение. Это не считая надбавок медперсоналу. То есть, число заболевших системе выгодно завышать. И даже относить к больным CoVID-19 – по симптомам. С другой стороны, сохраняется прежнее отношение к показателям больничной смертности, за которые снимают стружку с главврачей. Отчего тем не слишком выгодна госпитализация самых тяжёлых. Пусть, мол, наблюдаются амбулаторно, пока не…

И вот не в этой ли дихотомии целей столичного здравоохранения заключается главный секрет загадочной московской статистики по #коронавирус­у?