Мнение: Самая разнузданная статуя Древней Греции

24.05.2020, 10:10, Разное

Мраморный сатир, который уже много веков смущает зрителей.



photo by Jorge Royan / Wikimedia Commons

Скульптура под названием «Фавн Барберини» (или «Пьяный сатир») была, видимо, создана около 200 года до н.э., в эпоху эллинизма, и в настоящее она время хранится в Мюнхенской глиптотеке. Современного зрителя она потрясает позой, в которой раскинулся изображенный полубог. Давайте поговорим об этом произведении искусства поподробней.

Самый популярный ракурс



Итальянскую "фамилию" Барберини скульптура приобрела в XVII веке после РХ, когда ее выкопали из римского культурного слоя и приватизировали в личную коллекцию тогдашнего папы римского Урбана VIII Барберини. В его семье и одноименном палаццо она хранилась до XIX века, так что прозвание прилипло навечно.

Семья Барберини в искусстве толк знала. Сегодня в их палаццо разместился государственный музей (Национальная галерея старинного искусства). Правда, Фавна они успели продать в Германию уже лет двести назад.



Выбранная скульптором тема произведения — пьяный сатир, для той эпохи была совершенно нормальной. Античные скульпторы обожали изображать спутников бога виноделия Диониса (Вакха) — всяких вакханок, менад, фавнов, сатиров, силенов. Их гульба и распутство привлекали заказчиков и имели двойной эффект: с одной стороны — возбуждение, некое бурление в крови от ничем неприкрытых телесных красот. С другой стороны — назидание от того, что все вот так вывалено на потеху. Мол, если будешь таким же дурнем, так же напьешься — то будешь таким же смешным, позорно валяющимся. (В античной эстетике демонстрация органов была уделом низших существ; а олимпийские боги и интеллектуалы все либо прятали, либо показывали очень маленькое, сморщившееся).

О том, что в этой скульптуре прославляется отнюдь не идеальная красота, легко догадаться, вглядевшись в грубые "мужицкие" черты лица Фавна, отнюдь не напоминающие аполлоновский "греческий нос".

Возможно, раньше у Фавна были рожки, подверждающие его демоническую сущность, но сейчас они обломаны и на фоне волос не различимы.

Копыт у этого подвида фавновых, очевидно, не водилось. Остроконечных "эльфийских" ушек под волосами не видно.

Зато есть хвост!

А еще, если вглядеться, то он спит не на голой колоде (или скале), а на какой-то шкуре. Это тоже атрибут пастухов, фавнов, спутников Диониса.

Хвосты у сатиров торчали вот так, как на этой вазе. Заметьте, кое что другое тоже торчит, для того, чтобы создать комический эффект, как понимали его в античности.



Важнее всего в этом произведении поза Фавна. Она максимально расслаблена, он полностью открыт взгляду зрителя, не скрывая и не защищая ничего, даже самое ценное в организме.

Источник 3D-реконструкции: https://zbrushfun.wordpress.com/tag/barberini/



Все это сделано очень легко, изящно, свободно. Ничуть не удивительно: скульптура, как было сказано выше, принадлежит к эпохе эллинизма, когда древние греки, чья цивилизация находилась уже на излете, вступили в свой Серебряный век, и умели декадентствовать особенно стильно. (А потребительски любоваться именно мужской красотой они умели всегда, с самого начала своего искусства).

Более того, ученые предполагают, что Фавн выполнен в той же пергамской школе скульптуры, где был изваян знаменитый "Лаокоон". Действительно, что-то общее в подходе есть, не правда ли? Но какие разные эмоции вкладывает скульптор: у одного томление и сладкая дрема, расслабленность, у другого — борьба со смертью.

Есть еще нюанс: нам никогда не узнать, как скульптура выглядела в оригинале, быть может — намного более пристойно. Дело в том, что около 200 г. до н.э. был создан оригинал. А то, что мы видим сегодня, как предполагают некоторые ученые — это не он, а копия, выполненная в римское время, во 2 веке н.э. для римского императора Адриана, который в прямом смысле придерживался идеалов античной дружбы со своим любимчиком Антиноем. И поэтому собирал скульптуры подобного настроя (сегодня жить легче, такие картинки можно просто в папку на рабочем столе сохранять; тогда же приходилось заказывать в мраморе…). Так вот, есть версия, что для подобного заинтересованного заказчика копиисты могли кое-что чутка утрировать.

Более того, когда скульптуру откопали в Риме в новое время, она была сильно покоцана: не хватало правой ноги, частей обеих рук и кое-где фрагментов головы. Восстанавливали ее, наращивая согласно своей фантазии, недостающие части, лучшие скульпторы эпохи барокко. Была даже версия, что среди них был даже великий Бернини. То есть фантазия и любовь к телесности была огого какая мощная.

Фрагмент скульптуры Бернини "Похищение Прозерпины"



Так что сегодня мы видим Фавна уже после работы реставраторов-фантазеров 17 века. И возможно, они тоже что-то слегка утрировали, чтобы привлечь публику.

Впрочем, если вы вглядитесь, то заметите, что левой руки у скульптуры сегодня все-таки нет. Потому что новейшие, современные музейщики решили, что эту добавку мастеров барокко можно все-таки ликвидировать, без потери художественной ценности.

На этом слепке, который был сделан в конце 19 века для нашего Пушкинского музея, еще присутствует та самая рука, которую потом уберут. Можно разглядеть и шкуру, которая в оригинале выглядит гораздо хуже. Очень трогательно, что делать слепок того, что у Фавна ниже пояса наш профессор Цветаев для русской публики все-таки не решился.

Впрочем, увидеть в России его в целиковом виде вполне возможно: в 18 веке, когда народ не был таким викториански чопорным, копию Фавна Барберини в полный рост заказали для украшения нашего Большого каскада в Петергофе.

Статую откопали в 17 веке, в эпоху барокко, и в этом ей очень повезло: она поразила буйных людей того времени и оказала большое влияние на произведения мастеров той эпохи. Случись это в Высокое Возрождение, когда предпочитали идеально прекрасную классику, к ней бы отнеслись намного хуже, например, сослали бы ее в какое-нибудь закрытое хранилище для произведений античного искусства на всякие скользкие темы.

Вдохновляет она творцов и сейчас…

Leo Caillard. "The Barberini Faun" in Caillard's "Hipster in Stone" collection.