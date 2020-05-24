 

Ученые: Зубы начинают гнить из-за «невидимого кариеса»

24.05.2020, 10:30, Разное

Ученые обнаружили трудно поддающийся лечению «невидимый кариес», приводящий к гниению зубов. Его появление провоцируют колонии болезнетворных микроорганизмов, создающих вокруг пораженного участка своеобразную защитную оболочку.
Долгое время исследователи не могли понять, каким образом размножаются бактерии на зубной эмали. Для изучения данного процесса они разработали специальную липкую биопленку, чья структура имитирует зубной налет. Оказалось, что микроорганизмы создают многослойные колонии на пораженных участках, где образуется «невидимый кариес», который сложно идентифицировать из-за защитной оболочки, сформированной бактериями.

Сложность лечения такого кариеса заключается в том, что медики могут устранить лишь его внешнюю структуру. Внутреннее ядро, из-за которого запускается процесс гниения зуба, остается невредимым. Для полного избавления от «невидимого кариеса» и бактерий необходимо разрушить пораженную зубную эмаль.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.05 / Пять недель на ИВЛ и трахеотомия: муж принцессы Евгении едва не потерял отца из-за коронавируса

02.05 / Мнение: “Гитлер и его скромные друзья”

11.05 / Террариум единомышленников или Душераздирающая история о том как американский русофоб у российского русофоба русофобские материалы сплагиатил

30.04 / Ремдесивир может стать первым одобренным препаратом против нового коронавируса

08.05 / Число зараженных коронавирусом в Москве перевалило за тысячу человек

14.05 / Собаки оказались способны болеть коронавирусом COVID-19

10.04 / Агата Муцениеце рассказала о домашнем насилии от Павла Прилучного: “Он выкинул мой телефон и выгнал нас с детьми из дома”

16.04 / NASA нашло схожую с Землей экзопланету

27.03 / Анонс видеокарт NVIDIA Ampere перенесён на сентябрь вслед за Computex 2020

14.04 / Мнение: Можно ли во время разгула коронавируса болеть гриппом или ангиной?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска