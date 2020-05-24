Ученые: Зубы начинают гнить из-за «невидимого кариеса»

24.05.2020, 10:30, Разное

Ученые обнаружили трудно поддающийся лечению «невидимый кариес», приводящий к гниению зубов. Его появление провоцируют колонии болезнетворных микроорганизмов, создающих вокруг пораженного участка своеобразную защитную оболочку.

Долгое время исследователи не могли понять, каким образом размножаются бактерии на зубной эмали. Для изучения данного процесса они разработали специальную липкую биопленку, чья структура имитирует зубной налет. Оказалось, что микроорганизмы создают многослойные колонии на пораженных участках, где образуется «невидимый кариес», который сложно идентифицировать из-за защитной оболочки, сформированной бактериями.

Сложность лечения такого кариеса заключается в том, что медики могут устранить лишь его внешнюю структуру. Внутреннее ядро, из-за которого запускается процесс гниения зуба, остается невредимым. Для полного избавления от «невидимого кариеса» и бактерий необходимо разрушить пораженную зубную эмаль.